Simona Halep, interviu înainte de ieșirea din carantină: "Caut perfecțiunea, chiar dacă știu că nu există"

Pe 8 februarie va debuta Australian Open, primul turneu major din 2021. Simona Halep se află pe finalul carantinei de la Adelaide, iar într-un interviu pentru WTA Insider a povestit despre sacrificii, muncă, perfecțiune și satisfacțiile carierei de jucătoare de tenis.



A căutat mereu perfecțiunea

"Mentalitatea mea de jucătoare a fost tot timpul că trebuie să fiu permanent suficient de bună pentru a obţine rezultate. Nu m-am concentrat pe turnee sau Grand Slam-uri. M-am concentrat în fiecare săptămână pe muncă, în fiecare an, pentru a mă dedica acestui sport.







Tot ce am făcut de când aveam 14 ani a fost pentru tenis, iar accentul meu a fost să văd cât de bună pot fi. Caut perfecţiunea, asta e sigur. Dar, în acelaşi timp, ştiu că perfecţiunea nu există. Aşadar, am putut să-mi accept imperfecţiunea de multe ori şi am încercat să o apropii de perfecţiune.





Poate faptul că am tins tot timpul spre perfecţiune m-a făcut să-mi împing limitele mai sus" - Simona Halep, pentru WTA Insider.

Despre carantina de la Adelaide

"Sunt bine. Lucrurile sunt foarte bune aici, în Adelaide. Avem condiţii bune. Pot spune că este un pic mai dificil pentru că atunci când joci un turneu poţi sta toată ziua la terenuri, deci nu eşti obligat să petreci toată ziua în cameră dacă rămâi la terenuri. Deci, acest lucru este mai dificil.







Dar ştim cu toţii restricţiile şi că, dacă cineva este testat pozitiv în avion, întregul avion trebuie să se izoleze şi trebuie să schimbăm hotelul, lucru de care m-am speriat puţin la început.







Chiar dacă o singură persoană este pozitivă în avion, ştiam că aici, în Australia de Sud, ne vor muta la un hotel, întregul avion, nu doar apropiaţii sau o secţiune a avionului. Aşa că am fost puţin stresată în legătură cu asta, trebuie să recunosc. Dar am avut noroc, foarte mult noroc, că nimeni nu a avut rezultate pozitive în avion şi am putut petrece întreaga carantină în mod normal" - Simona Halep.

Despre covid și pregătirea specială dinaintea acestui sezon

"Am păstrat acelaşi program ca de obicei. Am făcut o pauză mai lungă după Paris, în octombrie, şi apoi am vrut să încep pregătirea la începutul lunii noiembrie, dar am făcut Covid. A trebuit să stau (acasă) ceva mai mult. Nu am fost rău. Am avut simptome uşoare, chiar la început. Deci am fost ok.







Aşa că am început la mijlocul lunii noiembrie.

Am avut vreo opt săptămâni, ceea ce este mai lung decât în mod normal, dar nu am simţit că este prea lung. Am simţit că e ok. Ceea ce a fost ciudat a fost că am stat acasă în primele două săptămâni ale lunii ianuarie.







De 15 ani nu am fost acasă în ianuarie. Am văzut un pic de zăpadă, am petrecut Crăciunul şi Revelionul cu familia şi după aceea am plecat câteva zile la Constanţa. A fost bine. Pot să iau lucrurile pozitive din asta" - Simona Halep.

I-a influențat covidul calitățile fizice?

"Am fost bine. Am făcut toate controalele pentru plămâni şi inimă, pentru că trebuia să avem o ecografie a inimii ca să ne putem întoarce să jucăm. Am făcut totul şi nimic nu s-a schimbat. Totul e bine" - Simona Halep.

Obiectivele pentru noul sezon

"Ambiţia, pot spune, este pentru fiecare turneu pe care îl joc. Întotdeauna am spus că fiecare turneu este important pentru mine şi că nu consider că unele turnee sunt mai importante decât celelalte. Deci, când merg la un turneu, vreau să dau 100%.







Dar acum nu ştii ce se va întâmpla săptămâna viitoare, aşa că trebuie să fii concentrat suta la sută pentru ceea ce ai în acea săptămână. Am învăţat de anul trecut că trebuie să trăieşti în fiecare zi.







Obiectivul principal este o medalie la Jocurile Olimpice, să merg acolo şi să pot concura la cel mai înalt nivel, dar fiecare turneu este un obiectiv pentru mine anul acesta" - Simona Halep.

Cât de mare este presiunea?



"Presiunea este cauzată de faptul că ai aşteptări în fiecare săptămână şi spui OK, trebuie să joc săptămâna asta la sută la sută. Acesta este singurul lucru la care trebuie să te aştepţi de la tine, deoarece la acest nivel te aştepţi să dai tot ce ai mai bun pe teren de fiecare dată.







Dar, în acelaşi timp, am aproape 30 de ani. Am petrecut şase până la şapte ani la vârf. Pot să fac faţă acestei presiuni şi să fiu puţin în modul relaxare şi să spun că este un bonus ceea ce vine" - Simona Halep.



Cum trece peste momentele grele

"Cred că e experienţa dobândită de-a lungul anilor. Momentele grele în care am învăţat că fiecare clipă este importantă şi, chiar dacă se întâmplă ceva cu adevărat rău, cum ar fi pierderea unui meci uşor sau finala unui Grand Slam, dacă îţi scuturi capul şi te trezeşti a doua zi dimineaţa pentru a continua să munceşti, există şanse mai mari de a deveni mai bun.







Dacă rămâi şi te plângi de acel meci şi de acel moment pe care l-ai avut în acel meci, atunci faci câţiva paşi înapoi. Nu este bine în opinia mea să analizăm atât de mult negativul. Trebuie să o iei aşa cum este, să analizezi ce a mers prost şi să faci a doua zi un pic mai bine. Dacă nu renunţi în momentele grele, experienţa şi încrederea ta cresc. Cred că toate aceste lucruri mi-au arătat că, dacă nu mă las şi mă trezesc a doua zi dimineaţa şi mă duc din nou la muncă, mă ajută să devin mai bună. Asta m-a ajutat să rămân acolo", a încheiat Simona Halep, citată de News.ro.





Australian Open, primul Grand Slam al anului, va avea loc în perioada 8-21 februarie 2021.



Principalii favoriți la câștigarea turneului de la Melbourne sunt Novak Djokovic și Ashleigh Barty. Simona Halep este cap de serie numărul doi pe tabloul feminin de simplu.