Explicația pentru care Federer, Nadal și Djokovic sunt (încă) prea buni pentru restul circuitului ATP

Evoluează la un nivel foarte ridicat cu toate că au ajuns la o vârstă la care mulți dintre marii campioni ai acestui sport agățaseră racheta-n cui. Big 3 continuă să impresioneze și să domine sportul alb, iar o explicație pentru performanțele incredibile reușite de Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic vine chiar din interiorul circuitului ATP.







Federer va împlini de-a lungul acestui sezon 40 de ani (!), Nadal 35, iar Djokovic 34. Niciunul nu își arată însă vârsta biologică pe teren, acolo unde în multe momente se prezintă mult mai bine chiar și din punct de vedere fizic decât mult mai tinerii lor adversari.





Și totuși, unde se face diferența?





Gilles Simon (fost ocupant al locului șase în ierarhia ATP la începutul lui 2009) a jucat de-a lungul timpului de multe ori cu reprezentanții Big 3 și ne poate explica unde se face de fapt diferența.







În sprijinul afirmațiilor sale, francezul face întâi referire la meciurile pe care le-a purtat de-a lungul anilor cu jucători clasați undeva între locurile 200-300.





"Câte meciuri am jucat împotriva unor adversari clasați undeva pe locurile 200-300? Am simțit că suntem la același nivel. Apoi vin momentele importante, cele în care se face de fapt diferența. În timp ce eu am putut menține cel puțin același nivel sub presiune, la ei nu s-a întâmplat același lucru", spune Gilles Simon.







Fix invers contra Big 3







"Și invers, atunci când joc cu băieții ăștia (n.r. Federer, Nadal, Djokovic). Am pierdut cu Novak cu 6-4 sau 7-5 în decisiv.





Când jucăm iar meciul este unul strâns diferența se face în momentele importante, cele dificile și cu multă presiune. Acolo ei sunt mai puternici", a completat Simon.







Francezul vorbește despre abilitatea celor trei mari campioni de a rezista momentelor în care presiunea atinge cote inimaginabile.







Nu doar că reușesc să rămână la același nivel al concentrării, dar de multe ori nivelul de joc este ridicat tocmai în aceste situații limită.







Simon spune că diferența se poate face, desigur, și din punct de vedere fizic (fiecare detaliu al pregătirii contând), însă că de cele mai multe ori factorul mental este cel care stabilește învingătorul.







Meciurile lui Gilles Simon cu BIG 3:





Gilles Simon - Roger Federer 2-7





Francezul a câștigat primele două întâlniri directe cu marele campion elvețian, ambele disputate în 2008 (partide jucate pe hard și încheiate după dueluri de trei seturi).





Gilles Simon - Novak Djokovic 1-11







Singurul succes al lui Gilles a venit în primul meci direct, disputat în 2008 la Marseille (hard indoor, victorie în trei seturi).







Gilles Simon - Rafael Nadal 1-8





Tot în 2008 a venit și succesul contra lui Rafa, la Madrid, dar în vremea în care Masters-ul se disputa pe hard indoor și nu pe zgură precum acum (victorie în trei seturi, de asemenea).







De știut:

Federer, Nadal și Djokovic au câștigat împreună 57 (!) de titluri de Grand Slam. Câte 20 pentru elvețian și iberic și 17 pentru sârb. Gilles Simon





Născut pe 27 decembrie 1984.

Antrenat de Etienne Laforgue.

Are 1.83 metri și 70 de kg.

Cel mai bun loc ocupat în clasamentul ATP: 6 (în 2009)

Are 14 turnee ATP câștigate în carieră (s-a impus de trei ori la turneul găzduit pe vremuri la Arenele BNR din București).

A adunat până acum în carieră $15.316.906 din tenis.