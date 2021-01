[P] Ce șanse are Simona Halep la Australian Open 2021

Începând cu 8 februarie, Simona Halep va lua startul în primul turneu de Grand Slam al anului, la Australian Open. Sportiva noastră a ajuns deja la Adelaide, unde se pregătește alături de Darren Cahill de câteva zile pentru noul sezon.





Mai întâi, Simona va participa la un turneu demonstrativ la Adelaide, în timp ce începând cu 31 ianuarie va concura în prima competiție oficială pentru ea din acest sezon, la Melbourne (Gippsland Trophy sau Yarra Valley Classic).





Acest turneu are ca scop o încălzire pentru Australian Open, unde Simona va lua startul pe 8 februarie.





La pariuri sportive , Simona Halep este creditată cu șansa a patra să câștige turneul, având cota 11.00, la egalitate cu Bianca Andreescu. Favorită este considerată Naomi Osaka (cota 6.50), urmată de cea mai în formă jucătoare a momentului, Aryna Sabalenka (cota 9.00) și de lidera clasamentului WTA, Ashleigh Barty (cota 10.00).





2018, anul în care Simona Halep s-a descurcat cel mai bine la Australian Open





Australian Open este turneul de Grand Slam la care Simona Halep a alternat evoluțiile foarte bune cu unele mai puțin bune.





Cea mai bună prestație a Simonei la Melbourne datează din 2018, când a ajuns în finală, unde a fost învinsă de Caroline Wozniacki





Simona a jucat o bună parte din acel turneu accidentată, dar chiar și așa a făcut câteva meciuri mari, în special cu Lauren Davis (scor 4-6, 6-4, 15-13) și Angelique Kerber (scor 6-3, 4-6, 9-7).





Finala cu Caroline Wozniacki a fost pierdută la limită (scor 6-7 (2), 6-3, 4-6), după un meci epuizant, la finalul căruia Simona a fost nevoită să ajungă la spital din cauza dezhidratarii.





La ediția din 2020, Simona s-a oprit în semifinale, unde a fost învinsă de Garbine Muguruza . Parcursul spre fazele superioare a fost unul destul de facil, cu victorii în două seturi în fața jucătoarelor Jennifer Brady, Hariett Dart, Yulia Putintseva, Elise Mertens și Anett Kontaveit.





Meciul din semifinale cu Garbine Muguruza a fost foarte intens, dar iberica s-a impus în două seturi foarte disputate, scor 7-6 (8), 7-5. În cele din urmă, turneul a fost câștigat de Sofia Kenin.





În total, Simona are 24 de victorii și 10 înfrângeri pe tabloul de la Australian Open. Procentajul victoriilor este de 71%, al treilea cel mai bun după Roland Garros (76%) și Wimbledon (75%). Cel mai prost stă la US Open, unde are un procentaj al victoriilor de 63%.





Simona are patru eliminări în turul 1 la Australian Open (ultima în 2017), una în turul 3, una în optimi, două în sferturile de finală, una în semifinale și o finală pierdută.





Ce premii sunt la Australian Open 2021





Față de anul trecut, premiile de la Australian Open au crescut cu 12.68% și au ajuns astfel la 80 de milioane de dolari americani. Totuși, începând cu faza semifinalelor, sumele oferite sunt mai mici comparativ cu ediția precedentă, în timp ce cele pentru faza sferturilor de finală au rămas la fel ca în 2020. Organizatorii au dorit însă să crească premiile acordate jucatorilor care au în general venituri mai mici.





Premiile oferite la Australian Open 2021 sunt următoarele:

Turul 1: 76.850 de dolari

Turul 2: 115.275 de dolari

Turul 3: 165.228 de dolari

Turul 4: 245.920 de dolari

Sferturi de finală: 403.463 de dolari

Semifinale: 653.225 de dolari

Finală: 1.152.750 de dolari

Câștigătorii: 2.113.375 de dolari

Premiile sunt aceleași atât pentru secțiunea masculină, cât și pentru cea feminină, la simplu.