​ATP Cup: Componența grupelor - Ce modificări a suferit competiția care face concurenţă Cupei Davis

Cum arată grupele și cine face parte din fiecare echipă:

Serbia: Novak Djokovic, Dusan Lajovic; Filip Krajinovic/Nikola Cacic

Germania: Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff; Kevin Krawietz/Andreas Mies

Canada: Denis Shapovalov, Milos Raonic; Peter Polansky/Steven Diez

Spania: Rafael Nadal, Roberto Bautista-Agut; Marcel Granollers/Pablo Carreno Busta

Grecia: Stefanos Tsitsipas, Michail Pervolarakis; Markos Kalovelonis/Petros Tsitsipas

Australia: Alex De Minaur, John Millman; John Peers/Luke Saville

Austria: Dominic Thiem, Dennis Novak; Philipp Oswald/Tristan-Samuel Weissborn

Italia: Matteo Berrettini, Fabio Fognini; Simone Bolelli/Andrea Vavassori

Franța: Gael Monfils, Benoit Paire; Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin

Rusia: Daniil Medvedev, Andrey Rublev; Aslan Karatsev/Evgeny Donskoy

Argentina: Diego Schwartzman, Guido Pella; Horacio Zeballos/Maximo Gonzalez

Japonia: Kei Nishikori, Yoshihito Nishioka; Ben McLachlan/Toshihide Matsui.

