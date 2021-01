​Australian Open: Paula Badosa (67 WTA) a fost testată pozitiv cu Covid-19

Anterior, autorităţile sanitare australiene au anunţat că patru sportivi au fost testaţi pozitiv cu coronavirus, însă nu le-au precizat numele.





În total, 72 de jucători şi jucătoare de pe lista participanţilor la Australian Open se află în carantină, fără autorizaţia de a părăsi camera de hotel, după ce au fost contacţi cu persoane contaminate aflate în avioanele cu care au venit în Australia, potrivit News.ro.

“Am veşti proaste. După cum ştiţi, de când am venit la Melbourne am rămas în izolare în cameră. Astăzi, în a şaptea zi de carantină am primit un rezultat pozitiv la testul Covid-19.Nu mă simt bine şi am unele simptome, dar voi încerca să mă fac bine cât mai curând posibil ascultându-i pe medici. Am fost dusă la alt hotel, unde voi rămâne în izolare şi voi fi monitorizată. Vă mulţumesc pentru susţinere. Vom reveni mai puternici”,