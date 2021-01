Sylvain Bruneau, antrenorul Biancăi Andreescu, testat pozitiv cu noul coronavirus la sosirea în Australia

Sylvain Bruneau, antrenorul jucătoarei de tenis Bianca Andreescu, a anunţat, sâmbătă, că a fost testat pozitiv cu noul coronavirus după ce a ajuns la Melbourne cu un charter de la Abu Dhabi, informează presa canadiană.

Sylvain Bruneau a afirmat că a urmat toate protocoalele şi procedurile de securitate, a avut rezultate negative la testul efectuat cu 72 de ore înainte de plecare şi s-a simţit "foarte bine" când a urcat în avion.

Bruneau a precizat că restul echipei sale, inclusiv Bianca Andreescu, au avut rezultate negative.

El spune că nu ştie cum a contractat virusul. Antrenorul s-a declarat foarte trist de situaţie şi îi pare rău pentru consecinţele asupra celor cu care a călătorit în avion.

