Gestul făcut de Dominika Cibulkova după ce s-a vaccinat anti-Covid înaintea unor persoane prioritare

Dominika Cibulkova a fost aspru criticată după ce a ales să se vaccineze anti-Covid înaintea persoanelor prioritare. Fosta jucătoare de tenis și-a cerut scuze printr-o postare pe pagina personală de Instagram.







Pe lângă scuze, Cibulkova (fostă ocupantă a locului 4 în clasamentul WTA) a mai precizat că a transmis deja către Ministerul Sănătății din Slovacia că vrea să fie voluntar în prima linie de luptă împotriva Covid-19 (chiar în spitalul în care şi-a făcut respectivul vaccin).





Ce a scris Dominika Cibulkova pe Instagram







"Aş dori să-mi cer încă o dată scuze, pentru că eu şi soţul meu ne-am vacinat anti COVID-19. Îmi pare rău pentru toate persoanele vulnerabile şi pentru cei care aşteaptă să-şi facă vaccinul. Am făcut greşeala să cred că noi am fost pe lista pentru vaccinuri nefolosite.



Este o situaţie la care nu vreau să mai fac referire, dar aş dori să-mi ofer ajutorul. Îi transmit ministrului Sănătăţii că doresc să ajut ca voluntar în prima linie şi am contactat deja Ministerul Sănătăţii în acest sens.



În acelaşi timp, aş dori să clarific nişte lucruri apărute pe reţelele sociale şi în presă, în privinţa plăţilor de contribuţii la compania de asigurări de sănătate. Din 2009 încoace, am plătit 55.966,58 euro în Slovacia pentru asigurări de sănătate.







Am fost scoasă de pe listă pentru doi ani, cât timp am stat în Dubai. Din 19.02.2020 sunt înregistrată din nou şi plătesc contribuţii la stat" - Dominika Cibulkova, pe Instagram.