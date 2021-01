Aryna Sabalenka, prima campioană din circuitul WTA în sezonul 2021

Aryna Sabalenka a devenit prima campioană a sezonului 2021 din circuitul WTA, după ce s-a impus în turneul "500" de la Abu Dhabi.



Locul 10 mondial, Aryna a trecut în două seturi, scor 6-2, 6-2, de Veronika Kudermetova (46 WTA). Finala a durat o oră și cinci minute.



În vârstă de 22 de ani, Sabalenka a ajuns la titlul cu numărul 9 câștigat în carieră. De asemenea, victoria îi asigură și o urcare în ierarhia mondială, până pe locul 7 - cel mai bun din carieră.



Câștigătoarea va primi 68.570 de dolari şi 470 de puncte WTA, în timp ce Kudermetova va pleca acasă cu 50.130 de dolari şi cu 305 puncte WTA.



Rusoaica va înregistra și ea un salt în clasamentul mondial, până pe 36 (la fel, cea mai bună clasare din carieră).



Ultimul punct al finalei:



15th consecutive win

3rd title in a row

9th title overall \uD83C\uDFC6@SabalenkaA defeats Kudermetova 6-2, 6-2 for the title!#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/MX6Od7P3xZ