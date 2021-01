Aryna Sabalenka, în finala turneului WTA de la Abu Dhabi

Aryna Sabalenka este prima finalistă a turneului WTA de la Abu Dhabi, jucătoarea aflată pe locul 10 în ierarhia mondială trecând, scor 6-3, 6-2, de Maria Sakkari (22 WTA, favorită numărul 9).



Meciul a durat doar o oră și trei minute, Sabalenka dovedindu-se jucătoarea mai bună.



Ultimul punct al partidei:





Dominant performance \uD83D\uDE4C@SabalenkaA defeats Sakkari 6-3, 6-2 and secures a spot in the final!#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/kWPF0bKBdb