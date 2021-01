WTA Abu Dhabi: Sofia Kenin, principala favorită, eliminată în sferturi: A pierdut decisivul cu 6-0

Sofia Kenin (una dintre cele mai bune jucătoare din 2020 și cap de serie numărul unu la Abu Dhabi) a părăsit competiția "WTA 500" în sferturi. Americanca a cedat setul decisiv cu 6-0.



Kenin a fost eliminată în sferturi de Maria Sakkari, 22 WTA - cap de serie numărul 9, scor 6-2, 2-6, 0-6. Meciul a durat o oră și 23 de minute.



10 straight games! \uD83E\uDD29 @mariasakkari takes out the No.1 seed Kenin, 2-6, 6-2, 6-0. #AbuDhabiWTA pic.twitter.com/SyARcLFpkY

În semifinale, Sakkari va juca cu Aryna Sabalenka (10 WTA, cap de serie numărul 4).

Sferturi:





vs S. Kenin (1) 2-6, 6-2, 6-0vs E. Rybakina (6) 6-4, 4-6, 6-3M. Kostyuk vs S. Sorribes TormoV. Kudermetova vs E. Svitolina (2).