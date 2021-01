VIDEO Surpriză mare la Abu Dhabi: Karolina Pliskova, eliminată în turul doi de locul 292 WTA

Karolina Pliskova a fost eliminată surprinzător încă din turul doi al turneului de la Abu Dhabi, favorita numărul trei pierzând meciul jucat împotriva sportivei de pe locul 292 în ierarhia WTA.







Locul 6 în lume, Karolina a fost depășită de rusoaica Anastasia Gasanova (21 de ani, 292 WTA), scor 6-2, 6-4.







Confruntarea a durat o oră și 17 minute, iar sportiva din Rusia a câștigat primul set după doar 28 de minute.







Aici poți vedea un rezumat al partidei.









Daria Kasatkina (Rusia) vs Karolina Muchova (Cehia/ 12) (forfait Muchova)

Elena Rybakina (Kazahstan/ 6) vs Xiyu Wang (China) 6-4, 6-4

Marta Kostiuk (Ucraina) vs Su-Wei Hsieh (Taiwan) 6-3, 6-7 (4/7), 6-3.