​WTA Abu Dhabi: Principalele favorite merg în turul secund - Kenin, Svitolina, Pliskova, Sabalenka, Muguruza și Rybakina, victorii în două seturi

Sofia Kenin (USA/favorită 1) vs Zhaoxuan Yang (China) 7-6(4), 6-2

Cori Gauff (SUA) vs Ulrikke Eikeri (Norvegia) 6-0, 6-1

Aliaksandra Sasnovich (Belarus) vs Anna Bondár (Ungaria) 6-2, 6-3

Garbiñe Muguruza (Spania/5) vs Kristina Mladenovic (Franța) 6-2, 6-4

Aryna Sabalenka (Belarus/4) vs Polona Hercog (Slovenia) 7-6(5), 6-2

Kateryna Bondarenko (Ucraina) vs Yafan Wang (China) 6-3, 3-6, 7-5

Karolína Muchová (Cehia/12) vs Danka Kovinic (Muntenegru) 6-4, 6-1

Xiyu Wang (China) vs Arantxa Rus (Olanda) 6-3, 3-6, 6-4

Elena Rybakina (Kazakhstan/6) vs Lucrezia Stefanini (Italia) 6-1, 6-3

Su-Wei Hsieh (Taiwan) vs Markéta Vondroušová (Cehia/8) 3-6, 6-3, 7-6(3)

Marta Kostyuk (Ucraina) vs Lucie Hradecká (Cehia) 6-2, 6-4

Tamara Zidanšek (Slovenia) vs Jennifer Brady (SUA/11) 0-6, 6-3, 6-4

Sara Sorribes (Spania) vs Nadia Podoroska (Argentina) 6-3, 6-3

Anastasia Gasanova (Rusia) vs Mona Barthel (Germania) 6-2, 6-4

Karolína Plíšková (Cehia/3) vs Despina Papamichail (Grecia) 6-2, 7-6(4)

Alizé Cornet (Franța) vs Valentini Grammatikopoulou (Grecia) 6-2, 6-2

Bianca Turati (Italia) vs Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) 6-1, 6-2

Heather Watson (Marea Britanie) vs Jodie Burrage (Marea Britanie) 4-6, 6-2, 7-5

Vera Zvonareva (Rusia) vs Amandine Hesse (Franța) 6-3, 6-4

Elina Svitolina (Ucraina/2) vs Jessica Pegula (SUA) 6-4, 6-3.

S. Kenin (1) vs K. FlipkensB. Krejcikova vs Y. Putintseva (13)M. Sakkari (9) vs C. GauffA. Sasnovich vs G. Muguruza (5)A. Sabalenka (4) vs A. TomljanovicK. Bondarenko vs O. Jabeur (15)K. Muchova (12) vs D. KasatkinaX. Wang vs E. Rybakina (6)S-W. Hsieh vs M. KostyukL. A. Fernandez vs T. ZidansekB. Pera vs S. Sorribes TormoA. Gasanova vs K. Pliskova (3)A. Cornet vs G. P. BadosaB Turati vs V. KudermetovaE. Alexandrova (17) vs H. WatsonV. Zvonareva vs E. Svitolina (2)Turneul la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite) are loc în perioada 6-13 ianuarie 2021. Face parte din categoria "WTA 500", are loc pe suprafață hard, iar premiile sunt în valoare totală de $565,530. Principalele favorite ale competiției sunt Sofia Kenin (1), Elina Svitolina (2), Karolina Pliskova (3) și Aryna Sabalenka (4).