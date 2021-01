Răspunsul răspicat al Simonei Halep la întrebarea: Te vei vaccina împotriva Covid-19?

Simona Halep se află în linie dreaptă cu pregătirea pentru noul sezon competițional din WTA. Ultima campioană de la Wimbledon (2019) a vorbit despre perioada pe care o traversează omenirea din cauza Covid-19, sportiva răspunzând clar și la întrebarea: Te vei vaccina împotriva coronavirusului?





Ce spune Simona Halep despre vaccinarea împotriva Covid-19



"Da, sigur o să mă vaccinez când o să fie posibil, fiindcă vreau să se termine odată cu această pandemie" - Simona Halep, pentru Știrile Pro TV, conform

când o să fie posibil, fiindcă vreau să se termine odată cu această pandemie" -, pentru Știrile Pro TV, conform Digisport





Mesajul transmis celor care nu cred în Covid-19







Simona a fost infectată cu Covid-19, iar în data de 9 noiembrie 2020 a anunțat că a scăpat de virus. La puțin timp după, Halep le-a transmis, prin intermediul Digisport , un mesaj celor care nu cred în existența coronavirusului.





"Am mai auzit astfel de păreri şi nu sunt de acord cu ceea ce aud, pentru că eu am crezut în boală de la început, niciun moment nu am crezut că nu există.







Mi-a fost teamă la început mai mult decât acum, dar boala există. Cine nu crede greşeşte, din punctul meu de vedere.





Nu trebuie să trăim în teamă, dar trebuie să ajutăm la limitarea răspândirii virusului" - Simona Halep.





Simona Halep a câştigat în 2020 trei trofee, la Dubai (Premier), la Praga (WTA International) şi la Roma (Premier 5).



În anul recent încheiat, Simona a reușit 23 de victorii și a pierdut trei partide. A câștigat în total în 2020 din tenis $1.937.890.