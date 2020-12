FOTO Unde-și petrece Crăciunul Bianca Andreescu

Bianca Andreescu se declară pregătită să revină pe terenul de tenis după o pauză de peste un an de zile, dar până acolo sportiva care reprezintă Canada se relaxează de Crăciun.







Într-o postare pe Instagram care a adunat peste 53 de mii de like-uri, Bianca le arată fanilor săi unde-și petrece Crăciunul: la Dubai.







Andreescu a jucat ultima dată un meci oficial la Turneul Campioanelor din 2019, iar problemele de la genunchi au obligat-o să se opereze.







Aflată în prezent pe locul 7 în ierahia WTA, Bianca este așteptată să participe la Australian Open, primul Grand Slam al lui 2021.



Cel mai important succes al Biancăi este câștigarea US Open-ului, ediția din 2019 (în acest an nu a evoluat deloc).



De-a lungul carierei, Andreescu a adunat din tenis $6.720.038, iar în 2019 (cel mai bun an de până acum al sportivei) a bifat 48 de victorii și 7 înfrângeri.