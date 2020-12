Decizia radicală pe care Angelique Kerber se gândește să o ia - Ce spune fostul lider mondial despre anul 2021

A fost lider mondial și a cucerit trei turnee de Grand Slam în carieră. Angelique Kerber (32 de ani) nu traversează cel mai bun moment al carierei (se află pe locul 25 în ierarhia mondială) și a precizat că anul 2021 ar putea fi unul în care să ia o decizie radicală în ceea ce privește tenisul.



Astfel, Kerber se gândeşte că sezonul viitor ar putea fi ultimul din cariera sa, însă nu renunţă la ideea că ar putea câştiga un turneu de Grand Slam, potrivit unui interviu pe care l-a acordat DPA.



Kerber, 32 de ani, a indicat că nu va participa la primul turneu de anul viitor, la Abu Dhabi, şi va merge direct în Australia pentru Australian Open, care va începe mai târziu ca de obicei, pe 8 februarie.



Germanca nu a mai jucat după surprinzătoarea ei eliminare în primul tur la Roland Garros în luna septembrie, iar toată incertitudinea din jurul calendarului, în contextul pandemiei de coronavirus, nu face lucrurile mai uşoare pentru ea.

"Te antrenezi şi te tot antrenezi şi la sfârşitul zilei nici măcar nu e clar pentru ce o faci", a spus ea.



După mai bine de un deceniu în circuit, lipsa fanilor, viaţa în bule sanitare şi carantina de două săptămâni în Australia nu sunt uşor de suportat pentru Kerber.



"O perioadă scurtă poţi rezista, însă pentru o perioadă mai lungă mi-ar fi greu. Nu putem călători de la o bulă la alta. Sunt recunoscătoare că ni se permite să jucăm din nou, dar evident simt că nu este ceea ce ştiu şi ceva îmi lipseşte cu adevărat", a afirmat ea.

Acum pe un modest loc 25 WTA, Kerber a spus că Australia va însemna întotdeauna ceva special pentru ea, mai ales pentru că aici a câştigat primul său titlu de Grand Slam în 2016, an în care a câştigat şi US Open, pentru ca în 2018 să se impună la Wimbledon.Un triumf la Roland Garros ar face ca germanca să fie printre puţinii jucători ce au câştigat toate cele patru turnee de Grand Slam, o performanţă ce ar fi mai de preţ pentru ea decât aurul olimpic la Jocurile de la Tokyo.Kerber a recunoscut că s-a gândit la finalul carierei în perioada în care competiţiile au fost întrerupte din cauza pandemiei."Sigur că mă gândesc. Am însă încredere în inima mea şi în ceea ce simt. Cât timp îmi place tenisul şi fizic sunt capabilă să joc bine, este ceea ce-mi place şi face parte din mine", a spus ea.Fostul căpitan al echipei de Fed Cup, Barbara Rittner, crede că viitorul lui Kerber va depinde de rezultatele obţinute."Am lăsat gândul acesta deoparte. Nu poţi însă şterge asta din minte după ce te-ai gândit la aşa ceva. Momentul acela va veni cândva, poate chiar curând (sau nu), nu ştiu. Trebuie să văd cum merg lucrurile. Restricţiile, să joci fără fani, asta înseamnă ceva extrem şi îndepărtează foarte mult din ceea ce îmi place la meseria mea. Este ceva ce simt cu adevărat", a spus fostul lider mondial, citată de Agerpres