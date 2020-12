Australian Open: Horia Tecău va face echipă cu un jucător care are 35 de titluri în palmares (presă)

Anterior anului 2017, Melo a mai cucerit 22 de titluri cu diverşi coechipieri, între care Roland Garros, în 2015, împreună cu croatul Ivan Dodig, scrie News.ro.

Kubot va face echipă în 2021 cu olandezul Wesley Koolhof, locul 5 ATP.

Horia Tecău, locul 22 ATP în clasamentul de dublu, a declarat, luna trecută, că nu va mai evolua alături de olandezul Jean-Julien Roger, deoarece doreşte să joace la un număr mai mic de turnee.

Tecău, 35 de ani, colabora cu Jean-Julien Rojer, 39 de ani, din 2014. Ei au câştigat împreună 20 de turnee, între care Wimbledon, în 2015, şi US Open, în 2017.

Australian Open va avea loc între 8 şi 21 februarie 2021.

