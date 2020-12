Roger Federer își alarmează fanii: Recuperarea nu merge conform planului, retragerea apare la orizont

Anul 2020 a fost unul foarte greu pentru Roger Federer: a jucat doar la Australian Open, iar apoi a fost nevoit să se opereze la genunchi de două ori. Elvețianul a precizat că recuperarea nu decurge conform planului și că retragerea s-ar putea produce mai rapid decât își planificase.



Despre participarea la Australian Open

"Mi-ar plăcea să merg în Australia, dar va fi foarte devreme pentru genunchiul meu. Am sperat să fiu la 100% capacitate până în octombrie, dar, din păcate, nu a fost cazul şi nici astăzi nu este cazul.



Va fi complicat pentru Australian Open. Nu vreau să fac următorul pas până nu sunt gata. Sunt curios să văd dacă (n.r. - Australian Open) va începe la 8 februarie. Desigur, ar fi util dacă aş avea puţin mai mult timp. Să vedem cum se vor desfăşura următoarele luni" - Roger Federer.



"Am făcut multă fizioterapie şi mult antrenament fizic în ultima vreme, acum să vedem cum merge tenisul. Mi-aş fi dorit să fiu mai avansat cu programul meu, dar sunt încă fericit că sunt acolo unde sunt acum.



Retragerea, tot mai aproape



"Sper că mă voi întoarce pe teren în 2021 şi sper că mai e ceva de văzut la mine anul viitor. Dar dacă asta a fost tot, a fost un final incredibil (n.r. - de carieră) pentru mine, cu aceste Sport Awards" - Roger Federer, cu ocazia Swiss Sport Awards, festivitate în cadrul careia a fost declarat cel mai bun sportiv elveţian în ultimii 70 de ani.

În cazul în care revenirea pe teren se va produce în condițiile dorite, Federer a precizat că marile sale obiective pentru 2021 sunt JO de la Tokyo și Grand Slam-urile de la Wimbledon şi US Open.



Federer a jucat doar la Australian Open în acest sezon, Grand Slam unde a ajuns până în semifinale (învins de Novak Djokovic).



A suferit prima intervenție chirurgicală la genunchi pe 3 februarie, însă a fost nevoie și de o a doua: în luna iunie.



Marele campion elvețian are 20 de titluri de Grand Slam cucerite în carieră, performanță cu care se află la egalitate pe primul loc cu Rafael Nadal.



