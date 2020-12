VIDEO WTA a ales meciul anului 2020 - Simona Halep, protagonistă

​Pe final de an, WTA a început să realizeze tot felul de topuri, iar forul mondial a prezentat și care a fost "cel mai frumos meci din 2020". Simona Halep (2 WTA) a fost pe teren la acea partidă, sportiva noastră având o evoluție lăudată de specialiști.







În 2020, Halep a câștigat trei titluri, iar finala de la Dubai a fost aleasă drept "cea mai frumoasă partidă a sezonului".





a fost meciul cel mai spectaculos, o partidă la capătul căreia Simona a câștigat dramatic în trei seturi, scor 3-6, 6-3, 7-6(5).

Duelul dintre Halep și Elena Rybakina a fost meciul cel mai spectaculos, o partidă la capătul căreia Simona a câștigat dramatic în trei seturi, scor 3-6, 6-3, 7-6(5).





Care au fost celelalte nominalizări:







Lexington: Serena Williams vs Venus Williams, 3-6, 6-3, 6-4

Cincinnat: Naomi Osaka vs Anett Kontaveit, 4-6, 6-2, 7-5

Ostrava: Aryna Sabalenka vs Cori Gauff, 1-6, 7-5, 7-6(2)





Rezumatul finalei de la Dubai:











Sezonul 2020 a fost unul mult mai scurt pentru toate jucătoarele din circuitul WTA, pandemia de coronavirus dând peste cap toate planurile.