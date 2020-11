​VIDEO Daniil Medvedev a câștigat pentru prima oară Turneul Campionilor / Dominic Thiem, a doua finală pierdută la rând

Daniil a încercat să controleze jocul de pe linia de fund și a atacat forehand-ul austriacului încă din startul partidei. Thiem a salvat două mingi de break în primul game în care s-a aflat la serviciu și a făcut break-ul la 2-2 (game în care Medvedev a condus cu 40-0 și a făcut a treia sa dublă greșeală). Cei doi nu au mai greșit când s-au aflat la lansare, iar Thiem a închis setul după ce a revenit de la 15-30 în al zecelea game (passing-ul decisiv a ciupit banda fileului).

Setul secund a fost unul foarte echilibrat. Cei doi jucători și-au făcut de fiecare dată serviciul (chiar dacă Medvedev a fost nevoit să salveze trei mingi de break) și câștigătorul manșei avea să fie stabilit în tiebreak. După un debut bun, cu minibreak la chiar primul punct (Thiem a condus cu 2-0), Daniil a avut o serie perfectă: a câștigat șapte puncte la rând și a forțat un set decisiv.

An incredible moment \uD83C\uDFC6 \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDFA @DaniilMedwed , you are a #NittoATPFinals champion! \uD83C\uDFA5: @TennisTV pic.twitter.com/cf9ITXSzYo

Statistica finalei dintre Daniil Medvedev și Dominic Thiem:

Ași: 12-6

Duble greșeli: 3-1

Procentaj primul serviciu: 60% - 73%

Puncte câștigate cu primul serviciu: 77% (51/66) - 74% (63/85)

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 55% (24/44) - 44% (14/32)

Puncte de break câștigate: 1/9 - 1/4

Lovituri câștigătoare: 37 - 29

Erori neforțate: 30 - 29

Durata partidei: 2h44min.

Rezultatele înregistrate de campion:

Daniil Medvedev vs Alexander Zverev 6-3, 6-4

Daniil Medvedev vs Novak Djokovic 6-3, 6-3

Daniil Medvedev vs Diego Schwartzman 6-3, 6-3

Daniil Medvedev vs Rafael Nadal 3-6, 7-6(4), 6-3

Daniil Medvedev vs Dominic Thiem 4-6, 7-6(2), 6-4.

Top 10 mondial, la finalul sezonului:

1. Novak Djokovic 12.030 puncte

2. Rafael Nadal 9.850

3. Dominic Thiem 9.125

4. Daniil Medvedev 8.470

5. Roger Federer 6.630

6. Stefanos Tsitsipas 5.925

7. Alexander Zverev 5.525

8. Andrey Rublev 4.119

9. Diego Schwartzman 3.455

10. Matteo Berrettini 3.075

This is a rivalry we’re here for \uD83D\uDE4C@DaniilMedwed @ThiemDomi #NittoATPFinals pic.twitter.com/6pVldeAGTP