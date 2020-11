VIDEO Turneul Campionilor: Daniil Medvedev s-a calificat în finală / Victorie în trei seturi cu Rafael Nadal

Danil Medvedev s-a calificat pentru prima dată în carieră în finala Turneului Campionilor, după ce l-a învins, sâmbătă, în penultimul act, cu scorul de 3-6, 7-6(4), 6-3, pe Rafael Nadal.

Medvedev a condus cu 3-0 şi 4-1 în setul al doilea, apoi Nadal a revenit şi a servit pentru victorie, la 5-4, însă tenismenul rus a obţinut break-ul şi a întors definitiv partida în favoarea lui, impunându-se după un meci de două ore şi 35 de minute, potrivit News.ro.

