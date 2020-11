​Turneul Campionilor: Dominic Thiem, în finală după o luptă incredibilă cu Novak Djokovic

A doua semifinală, de la ora 22:00: Daniil Medvedev vs Rafael Nadal

Meciuri directe: 0-3

Nadal și Medvedev s-au duelat de trei ori, iar de fiecare dată s-a impus ibericul. Ultimul meci direct a avut loc chiar la Turneul Campionilor, ediția de anul trecut (6-7(3), 6-3, 7-6(4)) pentru campionul de la Roland Garros.

De știut:



În România, Turneul Campionilor poate fi urmărit în direct pe Eurosport. Ediția cu numărul 51 la simplu, 46 la dublu. Se dispută pe hard indoor în O2 Arena. Ultimii campioni: Stefanos Tsitsipas (simplu), Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut (dublu). Ilie Năstase a câștigat de 4 ori prestigiosul turneu de pe final de sezon: 1971, 1972, 1973 și 1975. La dublu, competiția a fost câștigată și de Horia Tecău: în 2015, împreună cu partenerul Jean-Julien Rojer (într-o finală contra lui Florin Mergea și Rohan Bopanna). Este ultima ediție care se va disputa la Londra, de anul viitor Turneul Campionilor urmând să fie găzduit de Torino ("Pala Alpitour", 16.000 de locuri). Jucătorul cu cele mai multe titluri (6): Roger Federer (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011). Este urmat de Novak Djokovic, Ivan Lendl și Pete Sampras (toți cu câte 5). Doar sârbul mai este însă jucător activ dintre cei trei. Jucători importanți care nu au câștigat niciodată Turneul Campionilor: Rafael Nadal, Jim Courier, Rod Laver, Arthur Ashe, Mats Wilander, Michael Chang, Carlos Moya, etc.

Thiem și Djokovic s-au duelat timp de aproape trei ore în O2 Arena. Austriacul a câștigat primul set reușind break-ul decisiv în al 11-lea game. În setul secund, Nole a ratat două oportunități la scorul de 6-5 (40-15), la retur, însă a salvat patru mingi de meci în tiebreak (Dominic a făcut și o dublă greșeală) și a împins disputa în decisiv.Cei doi au mers cap la cap până în tiebreak, unde Djokovic părea să se desprindă decisiv (4-0, cu două minibreak-uri avantaj). Thiem nu a fost de acord, s-a impus în șase puncte consecutive, a mai ratat o minge de meci, însă a obținut în cele din urmă biletul pentru marea finală (al doilea an consecutiv, în 2019 a fost învins de Stefanos Tsitsipas ).Dominic Thiem este doar al doilea jucător (după Andy Murray) care a reușit să învingă fiecare membru "The Big Three" de cel puțin 5 ori. În ultimii doi ani, austriacul a câștigat 9 partide împotriva acestora și a pierdut doar 3, potrivit atptour.com.Un lucru este cert:. După ce Djokovic a ratat ocazia de a egala recordul lui Roger Federer (șase titluri), în cursă au rămas trei jucători care nu s-au mai impus în această competiție.