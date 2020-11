Simona Halep: "În 2021, mă voi concentra pe Jocurile Olimpice"

Simona Halep, 29 de ani, a decis după Roland Garros, unde a fost eliminată în optimi, la începutul lunii octombrie, să nu mai evolueze la niciun turneu în acest an, potrivit News.ro.





În acest an, Halep a disputat 26 de meciuri oficiale, dintre acestea câștigând 23.







Au învins-o pe Simona: Aryna Sabalenka (sferturi, Adelaide), Garbine Muguruza (semifinale, Australian Open) și Iga Swiatek (optimi, Roland Garros).







Halep va încheia stagiunea cu 3 titluri câștigate: Dubai, Praga și Roma.







Simona Halep în circuitul WTA:





"A doua parte a anului a fost destul de ciudată, dar foarte bună pentru mine. M-am pregătit foarte bine fizic şi s-a văzut mult la meciurile pe care le-am avut după ce am ieşit din carantină. Mental nu a fost uşor pentru că au fost foarte multe restricţii. A trebuit să stăm în hotel foarte mult, dar m-am adaptat destul de bine.La Paris, domnişoara (n.r. - Iga Swiatek) a jucat foarte bine, extraordinar pot să spun, a fost meritul ei, cred că mental a fost foarte dezinvoltă, a făcut un lucru remarcabil. Mă antrenez zi de zi la Bucureşti, iar când ajung în Australia voi avea trei săptămâni la dispoziţie pentru a mă pregăti cu Darren şi Arti. Sunt pregătită pentru o astfel de deplasare şi sper să fie bine.În 2021, mă voi concentra exclusiv pe JO, este cel mai mare eveniment. Nu ştiu cum va fi deplasarea în Austalia, vom vedea ceva fi cu FedCup, voi decide apoi cu antrenorii mei. Mereu am jucat la FedCup cu tot sufletul, când nu am jucat a fost pe fondul unei oboseli şi am considerat că o altă jucătoare ar face treabă mai bună. Nu ştiu ce va fi în februarie, dar faptul că vom juca acasă, la Cluj, cu Italia, chiar dacă fără spectatori, este un plus pentru noi",Sezonul 2020 a fost unul mult mai scurt pentru toate jucătoarele din circuitul WTA, pandemia de coronavirus dând peste cap toate planurile.2020: 23-3 (victorii/înfrângeri) / $1.937.890 bani câștigați din tenis2019: 43-17 / $6.962.4422018: 46-11 / $7.409.5642017: 45-17 / $5.275.227 etc.