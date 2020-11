VIDEO Daniil Medvedev, victorie categorică cu Novak Djokovic - În ce condiții poate ajunge liderul mondial în semifinale

​Daniil Medvedev a obținut, miercuri, calificarea în semifinalele Turneului Campionilor, jucătorul din Rusia trecând de-o manieră impresionantă de Novak Djokovic (6-3, 6-3). Liderul mondial a fost dominat la aproape toate capitolele, victoria lui Medvedev fiind una conturată după o oră și 21 de minute.



Succesul îl trimite pe Daniil în semifinale, acolo unde se mai află, dar din cealaltă grupă, Dominic Thiem.



"Întotdeauna îmi place să joc împotriva lui Novak, unul dintre cei mai mari campioni din sportul nostru. În copilărie l-am urmărit cucerind primele sale titluri de Grand Slam, iar visul meu de a-l înfrunta a devenit realitate" - Daniil Medvedev.



Pentru a doua poziție din Grupa "Tokyo 1970" se vor lupta Djokovic și Alexander Zverev: învingătorul va obține biletul pentru semifinale.



\uD83C\uDFBE Medvedev wins the group

\uD83C\uDFBE Schwartzman is eliminated from contention

\uD83C\uDFBE The winner of Djokovic v Zverev will advance to the semi-finals.#NittoATPFinals pic.twitter.com/vg6TC6aPO8