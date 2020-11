Răspunsul acid al Simonei Halep pentru Ruxandra Dragomir

În 2011, Simonei Halep nu i s-a permis să se antreneze la Centrul Național de Tenis pentru că nu a jucat la FedCup. După ani de zile, Ruxandra Dragomir (pe atunci președintele FRT) a declarat că nu își aduce aminte de acel incident. Răspunsul Simonei la cele spuse de Dragomir nu s-a lăsat prea mult așteptat.







Context:







Într-un amplu interviu acordat lui Andi Moisescu , Simona a povestit printre altele că în 2011 i s-a interzis să se antreneze la Centrul Național de Tenis după ce nu a putut onora prezența la un meci de FedCup (din cauza unei accidentări).







La puțin timp după această declarație, Ruxandra Dragomir (pe atunci șefa FRT) a precizat că nu își aduce aminte de acest incident și că oricum Simona ar trebui să îi fie recunoscătoare pentru că a fost convocată la FedCup pe când avea doar 16 ani.





Ce i-a răspuns Halep fostei șefe a FRT, Ruxandra Dragomir







Simona Halep, pentru Digisport. "Eu cred că e mai ușor să spui că nu-ți amintești decât sa-ți asumi niște treburi. Îmi amintesc perfect acel moment. A fost unul dintre cele mai grele. Acum 10 ani eram doar un copilaș. Mi s-a spus că nu am voie să mă antrenez la CNT pentru că nu am jucat la Fed Cup" -





"Am fost convocată la Fed Cup când aveam 16 ani și a fost pentru că am făcut semifinală la Australian Open. Nicio altă junioară nu făcuse nimic la Grand Slam și, oarecum, aveam potențial. De aceea m-a convocat, nu din alt motiv. Arătam că pot face o treabă bună și de aceea am fost convocată", a completat numărul doi WTA pentru sursa citată.