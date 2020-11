Jannik Sinner a câștigat turneul de la Sofia

Jannik Sinner a devenit cel mai tânăr jucător italian care să câștige un titlu ATP în Era Open, după ce a cucerit titlul la Sofia. În finala competiției, Sinner a trecut de Vasek Pospisil, scor 6-4, 3-6, 7-6(3).



În vârstă de 19 ani, Jannik a câștigat primul său titlul ATP din carieră. Finala turneului de la Sofia a durat două ore și 17 minute.



Sinner va înregistra un salt de 7 poziții în clasamentul ATP de săptămâna viitoare, italianul urmând să se afle pe locul 37 - cea mai bună performanță a carierei.



Ultimul punct al finalei de la Sofia:





One he'll never forget:



The moment @janniksin became an ATP Tour champion \uD83E\uDD29



\uD83C\uDFA5: @TennisTV | #SofiaOpenpic.twitter.com/zyRlnRkFpy