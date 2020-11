VIDEO ​WTA Linz: Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova, Ekaterina Alexandrova și Elise Mertens s-au calificat în semifinale

Barbora Krejcíková (Cehia) vs Aliaksandra Sasnovich (Belarus) 6-3, 6-1

Ekaterina Alexandrova (Rusia/4) vs Nadia Podoroska (Argentina/6) 6-2, 6-1

Elise Mertens (Belgia/2) vs Veronika Kudermetova (Rusia/5) 6-4, 6-1

Aryna Sabalenka (Belarus/favorită 1) vs Océane Dodin (Franța) 6-3, 3-3 (abandon)A. Sabalenka (1) vs B. KrejcikovaE. Alexandrova (4) vs E. Mertens (2)