​VIDEO WTA Linz: Victorii pentru favorite - Aryna Sabalenka și Elise Mertens s-au calificat în sferturi

De menţionat că Sabalenka şi Mertens au cucerit împreună, luna trecută, titlul în proba de dublu a turneului de la Ostrava (Cehia), unde belarusa a câştigat trofeul şi în proba de simplu. În 2019, cele două jucătoare au fost campioane de Grand Slam la US Open şi semifinaliste la Roland Garros, la dublu, potrivit Agerpres.

Aryna Sabalenka (Belarus/favorită 1) vs Stefanie Vögele (Elveția) 6-0, 6-3

Océane Dodin (Franța) vs Sorana Cirstea (România) 6-4, 6-4

Nadia Podoroska (Argentina/6) vs Camila Giorgi (Italia) (4)6-7, 6-1, 6-4

Veronika Kudermetova (Rusia/5) vs Arantxa Rus (Olanda) 6-4, 1-6, 6-3

Elise Mertens (Belgia/2) vs Vera Zvonareva (Rusia) 6-4, 5-7, 6-2

A. Sabalenka (1) vs O. DodinB. Krejcikova vs A. SasnovichN. Podoroska (6) vs E. Alexandrova (4)V. Kudermetova (5) vs E. Mertens (2)