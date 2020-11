​ATP Sofia: Adrian Mannarino, Jannik Sinner, Vasek Pospisil și Richard Gasquet, în semifinale

Rezultatele înregistrate joi:

Adrian Mannarino (Franța/favorit 5) vs Radu Albot (Moldova) 6-2, 1-6, 6-3

Jannik Sinner (Italia) vs Alex De Minaur (Australia/3) (3)6-7, 6-4, 6-1

Vasek Pospisil (Canada) vs John Millman (Australia/6) 6-3, 6-2

Vor avea loc în semifinale:

Richard Gasquet (Franța) vs Salvatore Caruso (Italia) 7-6(4), 7-5A. Mannarino (5) vs J. SinnerV. Pospisil vs S. Caruso