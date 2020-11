VIDEO ​ATP Sofia: Felix Auger-Aliassime, învins în două seturi de Salvatore Caruso / Programul sferturilor

Alex De Minaur (Austria/3) vs Aslan Karatsev (Rusia) 6-4, 7-6(5)





Jannik Sinner (Italia) vs Marc-Andrea Huesler (Elveția) 6-3, 6-4





John Millman (Australia/6) vs Gilles Simon (Franța) 7-5, (3)6-7, 6-2





Richard Gasquet (Franța) vs Jonáš Forejtek (Cehia) 6-4, 6-2





Salvatore Caruso (Italia) vs Félix Auger-Aliassime (Canada/2) 6-4, 6-4

​Adrian Mannarino (Franța/favorit 5) vs Egor Gerasimov (Belarus) 6-4, 7-6(6)R. Albot vs A. Mannarino (5)A. De Minaur (3) vs J. SinnerJ. Millman (6) vs V. PospisilR. Gasquet vs S. Caruso