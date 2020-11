WTA Linz: Veronika Kudermetova, impecabilă împotriva Barbarei Haas / Mertens, Podoroska și Alexandrova merg mai departe (Rezultatele zilei)

Océane Dodin (Franța) vs Jil Teichmann (Elveția/favorită 7) 1-6, 6-4, 6-2

Veronika Kudermetova (Rusia/5) vs Barbara Haas (Austria) 6-0, 6-0

Elise Mertens (Belgia/2) vs Anhelina Kalinina (Ucraina) 2-6, 6-1, 6-2

Barbora Krejcíková (Cehia) vs Greet Minnen (Belgioa) 5-7, 7-6(7), 6-4

Aliaksandra Sasnovich (Belarus) vs Jana Fett (Croația) 3-6, 6-1, 6-3

Ekaterina Alexandrova (Rusia/4) bat Varvara Gracheva (Rusia) 7-5, 6-1

Veronika Kudermetova \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDFA wasn’t very patient with her mini @porsche #Taycan \uD83D\uDE06\uD83C\uDFCE\uD83C\uDFC1@WTA | #porscheoberösterreich #porschelinzleonding pic.twitter.com/tVjF8h3tEE