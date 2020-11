​ATP Sofia: Marin Cilic, învins categoric de locul 399 ATP (Rezultatele zilei)

Egor Gerasimov (Belarus) vs Viktor Troicki (Serbia) 6-3, 3-6, 6-3

Adrian Mannarino (Franța/favorit 5) vs Martin Kližan (Slovacia) 3-6, 6-1, 7-5

Aslan Karatsev (Rusia) vs Taro Daniel (Japonia) 7-6(2), 6-1

Marc-Andrea Huesler (Elveția) vs Nikoloz Basilashvili (Georgia/7) 6-1, 4-6, 7-6(6)

Vasek Pospisil (Canada) vs Illya Marchenko (Ucraina) 6-2, 5-7, 7-6(5)

Jonáš Forejtek (Cehia) vs Marin Cilic (Croația/8) 6-3, 6-2

Salvatore Caruso (Italia) vs Dimitar Kuzmanov (Bulgaria) 4-6, 6-4, 6-4

