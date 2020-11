​WTA Linz: Dayana Yastremska, a treia favorită, a fost eliminată / Minnen, Alexandrova, Sasnovich și Gracheva, în optimi (Rezultatele zilei)

Aliaksandra Sasnovich (Belarus) vs Bernarda Pera (SUA/8) 6-3, 6-1

Ekaterina Alexandrova (Rusia/4) vs Katerina Siniakova (Cehia) 6-3, 6-4

Varvara Gracheva (Rusia) vs Katarina Zavatska (Ucraina) 6-4, 7-5

Greetje Minnen (Belgia) vs Dayana Yastremska (Ucraina/favorită 3) 6-4, 6-3România are două reprezentante pe tabloul principal al turneului de la Linz, după ce Irina Bara, Laura Paar și Jaqueline Cristian nu au reușit să treacă de calificări.(87 WTA) o va întâlni marți, în al treilea meci de pe Terenul Central, pe Julia Grabher (Austria, 225 WTA), beneficiară a unui wild-card.(76 WTA) se va duela miercuri, în al doilea meci de pe Terenul Central, cu partenera sa din proba de dublu, Nadia Podoroska (Argentina, 48 WTA), cap de serie nr. 6,Turneul "Upper Austria Ladies Linz" (de categorie International) are loc în perioada 9-15 noiembrie și are premii totale în valoare de $202.250. Ultima campioană este Cori Gauff (a fost primul titlu WTA din cariera sa).