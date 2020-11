Daniil Medvedev a câștigat Masters-ul de la Paris (5-7, 6-4, 6-1 vs Alexander Zverev)

Medvedev a devenit astfel al patrulea campion rus al turneului de la Paris, după Marat Safin, Nikolay Davydenko și Karen Khachanov.

Pentru performanța de la Paris-Bercy, Daniil va primi 1.000 de puncte ATP și 225.210 de euro. De cealaltă parte, Alexander va obține 600 de puncte ATP și 150.000 de euro. Ambii jucători vor urca o poziție în clasament: Medvedev se va afla pe locul 4, iar Zverev pe 6.

King of Paris \uD83E\uDD34@DaniilMedwed reigns over Zverev 5-7, 6-4, 6-1 to capture a first title in Bercy!#RolexParisMasters | \uD83C\uDFA5: @TennisTV pic.twitter.com/MeLaZEvpc1