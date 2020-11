​Paris Masters: Alexander Zverev, în finală după ce l-a învins pe Rafael Nadal în două seturi

Final Bound.@AlexZverev defeats Rafael Nadal 6-4 7-5 to reach his first final in Paris. #RolexParisMasters pic.twitter.com/tvDbyITIWZ — Tennis TV (@TennisTV) November 7, 2020

Zverev a servit 13 ași (a câștigat 79% dintre punctele jucate cu primul serviciu) și s-a aflat mai tot timpul la conducerea partidei (Rafa a fost în avantaj doar în debutul seturilor, câștigând de fiecare dată primul game în care s-a aflat la lansare). Cu un joc foarte echilibrat și cu un stil pragmatic, Sascha a obținut victoria (a doua în fața lui Nadal) după o oră și 40 de minute.Zverev și Medvedev s-au mai întâlnit de șase ori în circuitul ATP. Alexander s-a impus de cinci ori: Sankt Petersburg (2016), Washington (2017), Miami, Toronto (2018) și Turneul Campionilor (2019). De cealaltă parte, Daniil a fost învingător la Shanghai Masters (2019).Alexander Zverev are 13 titluri ATP în palmares: Sankt Petersburg (2016), Montpellier, Munchen, Roma, Washington, Toronto (2017), Munchen, Madrid, Washington, Turneul Campionilor (2018), Geneva (2019), Koln 1 și 2 (2020). El a mai jucat în alte opt finale.Turneul indoor de la Paris (de categorie Masters) are loc în perioada 2-8 noiembrie și are premii totale în valoare de €3.901.015. Ultimul campion este Novak Djokovic, dar sârbul a refuzat să-și apere titlul la ediția din acest an. În aceste condiții, primii patru favoriți ai întrecerii sunt Rafael Nadal (1-eliminat), Stefanos Tsitsipas (2 - eliminat), Daniil Medvedev (3) și Alexander Zverev (4).