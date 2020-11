VIDEO Paris Masters: Alexander Zverev completează careul de ași - Victorie în două seturi cu Stan Wawrinka

Alexander Zverev (al patrulea favorit) este ultimul jucător care a obținut calificarea în semifinalele Masters-ului de la Paris. Germanul a trecut în două seturi, scor 6-3, 7-6(1), de Stan Wawrinka (cap de serie nr. 12).





Zverev s-a impus după o oră și 27 de minute, în urma unei confruntări spectaculoase. În penultimul act, germanul se va duela cu Rafael Nadal, principalul favorit al competiției.

Au loc sâmbătă, în semifinale:





15:00 Daniil Medvedev (3) vs Milos Raonic (10)

17:30 Rafael Nadal (1) vs Alexander Zverev (4)





Turneul indoor de la Paris (de categorie Masters) are loc în perioada 2-8 noiembrie și are premii totale în valoare de €3.901.015. Ultimul campion este Novak Djokovic, dar sârbul a refuzat să-și apere titlul la ediția din acest an. În aceste condiții, primii patru favoriți ai întrecerii sunt Rafael Nadal (1), Stefanos Tsitsipas (2 - eliminat), Daniil Medvedev (3) și Alexander Zverev (4).