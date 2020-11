Paris Masters: Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Alexander Zverev și Diego Schwartzman s-au calificat în sferturi (Rezultatele zilei)

Rezultatele înregistrate joi:

Rafael Nadal (Spania/favorit 1) vs Jordan Thompson (Australia) 6-1, 7-6(3)





Pablo Carreño (Spania/9) vs Norbert Gombos (Slovacia) 7-5, 6-2





Diego Schwartzman (Argentina/6) vs Alejandro Davidovich (Spania) 6-1, 6-1





Daniil Medvedev (Rusia/3) vs Alex De Minaur (AUS/16) 5-7, 6-2, 6-2





Milos Raonic (Canada/10) vs Marcos Giron (SUA) 7-6(1), 6-2





Ugo Humbert (Franța) vs Marin Cilic (Croația) 6-3, (4)6-7, 6-3

A three set win over Mannarino puts @AlexZverev into the QFs.#RolexParisMasters pic.twitter.com/Dv1kHVk5sr — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 5, 2020

Alexander Zverev (Germania/4) vs Adrian Mannarino (Franța) 7-6(11), (7)6-7, 6-4Stan Wawrinka (Elveția/12) vs Andrey Rublev (Rusia/5) se actualizeazăR. Nadal (1) vs P. Carreno (9)A. Zverev (3) vs S. Wawrinka (12) /A. Rublev (5)D. Schwartzman (6) vs D. Medvedev (3)M. Raonic (10) vs U. HumbertTurneul indoor de la Paris (de categorie Masters) are loc în perioada 2-8 noiembrie și are premii totale în valoare de €3.901.015. Ultimul campion este Novak Djokovic, dar sârbul a refuzat să-și apere titlul la ediția din acest an. În aceste condiții, primii patru favoriți ai întrecerii sunt Rafael Nadal (1), Stefanos Tsitsipas (2 - eliminat), Daniil Medvedev (3) și Alexander Zverev (4).