​Paris Masters: Rafael Nadal a bifat victoria cu numărul 1.000 din carieră (4-6, 7-6, 6-4 vs Feliciano Lopez) / Rezultatele zilei și programul optimilor

Rezultatele înregistrate miercuri:





Diego Schwartzman (Argentina/6) vs Richard Gasquet (Franța) 7-5, 6-3





Alejandro Davidovich (Spania) vs Benjamin Bonzi (Franța) 6-4, 6-4





Daniil Medvedev (Rusia/3) vs Kevin Anderson (Africa de Sud) 6-6 (abandon Anderson)





Milos Raonic (Canada/10) vs Pierre-Hugues Herbert (Franța) 6-4, 6-4

Programul optimilor:

În turul următor, Nadal îl va întâlni pe australianul Jordan Thompson, care a produs surpriza zilei și l-a eliminat pe croatul Borna Coric (favorit 15).Rafael Nadal este doar al patrulea jucător din Era Open care ajunge la 1.000 de victorii. Doar Jimmy Connors, Roger Federer și Ivan Lendl mai fac parte din acest club select.În optimi au mai ajuns Daniil Medvedev (cap de serie nr. 3), Alexander Zverev (4), Andrey Rublev (5), Diego Schwartzman (6) și Milos Raonic (10).Rafael Nadal (Spania/favorit 1) vs Feliciano Lopez (Spania) 4-6, 7-6(5), 6-4Jordan Thompson (Australia) vs Borna Coric (Croația/15) 2-6, 6-4, 6-2Alexander Zverev (Germania/4) vs Miomir Kecmanovic (Serbia) 6-2, 6-2​Adrian Mannarino (Franța) vs Yoshihito Nishioka (Japonia) 6-3, (5)6-7, 6-3Stan Wawrinka (Elveția/12) vs Tommy Paul (SUA) se actualizează.Andrey Rublev (Rusia/5) vs Radu Albot (Moldova) 6-1, 6-2Alex De Minaur (Australia/16) vs Lorenzo Sonego (Italia) 6-3, 7-5R. Nadal (1) vs J. ThompsonA. Zverev (4) vs A. MannarinoS.Wawrinka (12)/T. Paul vs A. Rublev (5)D. Schwartzman (6) vs A. DavidovichA. De Minaur (16) vs D. Medvedev (3)M. Giron vs M. Raonic (10)M. Cilic vs U. HumbertTurneul indoor de la Paris (de categorie Masters) are loc în perioada 2-8 noiembrie și are premii totale în valoare de €3.901.015. Ultimul campion este Novak Djokovic, dar sârbul a refuzat să-și apere titlul la ediția din acest an. În aceste condiții, primii patru favoriți ai întrecerii sunt Rafael Nadal (1), Stefanos Tsitsipas (2 - eliminat), Daniil Medvedev (3) și Alexander Zverev (4).