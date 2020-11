​VIDEO Paris Masters: Stefanos Tsitsipas, învins în turul secund de Ugo Humbert / Pablo Carreno, Milos Raonic și Stan Wawrinka merg mai departe (Rezultatele zilei)

Turul I​





Yoshihito Nishioka (Japonia) vs Pablo Andújar (Spania) 5-7, 6-4, 6-2





Adrian Mannarino (Franța) vs Dušan Lajovic (Serbia) 7-6(5), 6-3





Stan Wawrinka (Elveția/favorit 12) vs Daniel Evans (Marea Britanie) 6-3, 7-6(3)





Tommy Paul (SUA) vs Gilles Simon (Franța) 3-6, 6-3, 6-3





Richard Gasquet (Franța) vs Taylor Fritz (SUA) 6-0, 3-6, 6-3





Lorenzo Sonego (Italia) vs Alexander Bublik (Kazakhstan) 6-1, 6-4





Kevin Anderson (Africa de Sud) vs Laslo Djere (Serbia) 5-2 (abandon Djere)





Pierre-Hugues Herbert (Franța) vs Tennys Sandgren (SUA) 2-6, 6-4, 7-6(4)





Milos Raonic (Canada/10) vs Aljaž Bedene (Slovenia) 6-3, 6-2

Turul II

Pablo Carreño (Spania/9) vs Jan-Lennard Struff (Germania) 7-6(3), 6-2





Norbert Gombos (Slovacia) vs David Goffin (Belgia/8) 6-4, 7-6(6)





Marin Cilic (Croația) vs Corentin Moutet (Franța) (Moutet - exclus)





Ugo Humbert (Franța) vs Stefanos Tsitsipas (Grecia/2) 7-6(4), (6)6-7, 7-6(3)

Humbert a obținut victoria după trei ore și 18 minute de joc, scor 7-6(4), (6)6-7, 7-6(3). În turul următor, acesta se va duela cu Marin Cilic, după ce croatul a beneficiat de excluderea din competiție a francezului Corentin Moutet ( a fost testat pozitiv la Covid-19 ).Miomir Kecmanovic (Serbia) vs John Millman (Australia) 6-4, 6-2Turneul indoor de la Paris (de categorie Masters) are loc în perioada 2-8 noiembrie și are premii totale în valoare de €3.901.015. Ultimul campion este Novak Djokovic, dar sârbul a refuzat să-și apere titlul la ediția din acest an. În aceste condiții, primii patru favoriți ai întrecerii sunt Rafael Nadal (1), Stefanos Tsitsipas (2 - eliminat), Daniil Medvedev (3) și Alexander Zverev (4).