Paris Masters: Primul jucător testat pozitiv la Covid-19 a fost exclus din competiție

Jucătorul Corentin Moutet, locul 75 ATP, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus şi exclus din turneul de la Paris Bercy, informează lequipe.fr.

Moutet a efectuat testul luni, iar rezultatul l-a primit a doua zi, înaintea meciului din turul al doilea, cu croatul Marin Cilic, locul 43 ATP.



După acest forfait, Marin Cilic s-a calificat în optimi fără să joace manşa secundă.



Jucătorul francez de 21 de ani, prezent pe tabloul principal al Mastersului 1.000 de la Paris după ce a primit un wild card, a trecut în priumul tur de italianul lucky loser Salvatore Caruso, locul 81 ATP, cu scorul de 3-6, 7-6(2), 6-3, informează News.ro.





Turneul indor de la Paris (de categorie Masters) are loc în perioada 2-8 noiembrie și are premii totale în valoare de €3.901.015. Ultimul campion este Novak Djokovic, dar sârbul a refuzat să-și apere titlul la ediția din acest an. În aceste condiții, primii patru favoriți ai întrecerii sunt Rafael Nadal (1), Stefanos Tsitsipas (2), Daniil Medvedev (3) și Alexander Zverev (4).