​Paris Masters: Marin Cilic, victorie în trei seturi cu Felix Auger-Aliassime / Carreno Busta, Coric și De Minaur, în turul secund (Rezultatele zilei)

Jordan Thompson (Australia) vs Federico Delbonis (Argentina) 6-2, 6-3

Borna Coric (Croația/favorit 15) vs Márton Fucsovics (Ungaria) 7-6(5), 6-1

Pablo Carreno Busta (Spania/9) vs Hugo Gaston (Franța) 6-3, 6-2



Jan-Lennard Struff (Germania) vs Nikoloz Basilashvili (Georgia) 6-4, 6-2

Norbert Gombos (Slovacia) vs Marco Cecchinato (Italia) 6-2, 7-6(2)

Radu Albot (Moldova) vs Hubert Hurkacz (Polonia) 7-5, (5)6-7, 6-4

Alex De Minaur (Australia/16) vs Stefano Travaglia (Italia) 6-4, 6-4

Marcos Giron (SUA) vs Albert Ramos (Spania) 6-3, 4-6, 6-1

Corentin Moutet (Franța) vs Salvatore Caruso (Italia) 3-6, 7-6(2), 6-3

Ugo Humbert (Franța) vs Casper Ruud (Norvegia) 4-6, 6-2, 7-6 (1)

Marin moves on \uD83D\uDCAA@cilic_marin weathers the comeback attempt of Felix Auger-Aliassime and claims a 6-0 3-6 6-3 victory to reach round two in Paris. #RolexParisMasters pic.twitter.com/q8BO8V8pjf