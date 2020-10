Încă un forfait de marcă pentru Masters-ul de la Paris, după ce Novak Djokovic anunțase deja că nu va participa

Dominic Thiem, campionul en-titre de la US Open, a anunțat, sâmbătă, că nu va participa la turneul Masters de la Paris, austriacul fiind unul dintre marii absenți ai competiției alături de Novak Djokovic.







Eliminat surprinzător în sferturile turneului de la Viena, Thiem nu se va afla la Paris, acesta preferând o perioadă de recuperare în perspectiva participării la Turneul Campionilor de la Londra, din O2 Arena.







Novak Djokovic este un alt nume mare care a anunțat din timp că nu va lua parte la întrecerea de la Paris-Bercy.







În aceste condiții, primii doi favoriți ai Masters-ului vor fi Rafael Nadal (1) și Stefanos Tsitsipas (2).







Turneul indor de la Paris (de categorie Masters) are loc în perioada 2-8 noiembrie și are premii totale în valoare de €3.901.015. Ultimul campion este Novak Djokovic, dar sârbul a refuzat să-și apere titlul la ediția din acest an. În aceste condiții, primii patru favoriți ai întrecerii vor fi Rafael Nadal (1), Stefanos Tsitsipas (2), Daniil Medvedev (3) și Alexander Zverev (4).