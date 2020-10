Novak Djokovic a explicat motivul principal al înfrângerii surprinzătoare cu Lorenzo Sonego, un lucky-loser

​​Novak Djokovic a suferit cea mai surprinzătoare înfrângere a sezonului în curs, liderul mondial câștigând doar trei game-uri în fața unui lucky-loser, Lorenzo Sonego (42 ATP) la Viena. Sârbul a explicat la conferința de presă care este motivul înfrângerii.





Cu doar o zi înainte de partida din sferturi, Nole își asigurase locul întâi la finalul sezonului 2020, performanță cu care a egalat un record fantastic deținut de Pete Sampras: de șase ori locul 1 la finalul unui sezon competițional (Federer și Nadal au câte 5 asemenea clasări).







Djokovic și motivul pentru care nu a fost concentrat la maxim





"Este clar că faptul că am aflat ieri (n.r. joi) că mi-am asigurat locul întâi la sfârșitul anului a avut un efect asupra mea. Am reușit ce mi-am propus când am venit aici, la Viena, mi-am asigurat locul întâi în clasamentul mondial.







Plec de aici mulțumit de ce am făcut. Mă bucur că sunt sănătos și vreau să închei sezonul mai bine, la Londra. Nu sunt supărat că am pierdut" - Novak Djokovic, la conferința de presă.











Sezonul 2020 va fi încheiat de Djokovic la Londra, acolo unde va avea loc în perioada 15-22 noiembrie Turneul Campionilor.







Rezumatul partidei dintre Novak Djokovic și Lorenzo Sonego: