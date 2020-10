Ziua surprizelor la Viena - Novak Djokovic, învins categoric de Lorenzo Sonego / Dominic Thiem și Daniil Medvedev au fost eliminați

It's shots like THIS that get you up a set and double break over the World No. 1 \uD83E\uDD2F



Ajuns pe tabloul principal ca lucky loser, Sonego a avut nevoie de doar 70 de minute pentru a-l învinge pe Nole. Italianul a lansat excelent (a câștigat 80% dintre punctele jucate cu primul serviciu, a servit opt ași și nu a făcut vreo dublă greșeală) și a salvat toate cele șase mingi de break avute de sârb. Lorenzo s-a descurcat bine și la retur reușind să îi spargă de cinci ori serviciul liderului mondial.Pentru un loc în marea finală, Sonego se va duela cu învingătorul partidei dintre Grigor Dimitrov (Bulgaria, 20 ATP) și Daniel Evans (Marea Britanie, 33 ATP).În cealaltă semifinală se vor duela Andrey Rublev și Kevin Anderson, după ce ambii au trecut în sferturi de adversari mai bine cotați.Rublev (8 ATP și al cincilea favorit) l-a învins pe Dominic Thiem (campion en-titre și cap de serie nr. 2), scor 7-6(5), 6-2. Meciul a durat o oră și 34 de minute. Rusul, campion la ultimele două turnee la care a participat (Sankt Petersburg și Hamburg), a avut 30 de lovituri câștigătoare și a salvat ambele mingi de break ale austriacului.După 21 de luni, Kevin Anderson (111 ATP) a ajuns într-o semifinală a unui turneu ATP. Fost loc 5 mondial și campion la Viena în 2018, sud-africanul s-a impus în fața lui Daniil Medvedev, scor 6-4, 7-6(5), după o oră și 29 de minute de joc. Cei 2.03m înălțime l-au ajutat pe Anderson să câștige 83% dintre punctele jucate cu primul serviciu (34/41).