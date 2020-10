​ATP Viena: Novak Djokovic s-a calificat în sferturi și va termina sezonul pe primul loc mondial - Sârbul a egalat recordul lui Pete Sampras

Djokovic (33 ani) a mai încheiat anul pe primul loc în 2011, 2012, 2014, 2015 şi 2018. Spaniolul Rafael Nadal şi elveţianul Roger Federer au reuşit acest lucru de cinci ori fiecare.

Rezultatele înregistrate miercuri:





Daniil Medvedev (Rusia/4) vs Jason Jung (Taiwan) 6-3, 6-1





Jannik Sinner (Italia) vs Casper Ruud (Norvegia) 7-6(2), 6-3

Mai are loc miercuri:

Nole, care a salvat patru mingi de set ale adversarului în tiebreak-ul primului set, a obținut victoria după două ore și opt minute de joc.Novak Djokovic (Serbia/favorit 1) vs Borna Coric (Croația) 7-6(11), 6-3Stefanos Tsitsipas (Grecia/3) vs Jan-Lennard Struff (Germania) (3)6-7, 6-3, 6-4Vasek Pospisil (Canada) vs Felix Auger-Aliassime (Canada) 7-5, 7-5Pablo Carreno-Busta (Spania) vs Kevin Anderson (Africa de Sud)