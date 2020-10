Rezultatele înregistrate marți:

Novak Djokovic (Serbia/favorit 1) vs Filip Krajinovic (Serbia) 7-6(6), 6-3





Hubert Hurkacz (Polonia) vs Attila Balázs (Ungaria) 6-3, 7-5





Grigor Dimitrov (Bulgaria) vs Karen Khachanov (Rusia) 7-6(6), 6-3





Daniel Evans (Marea Britanie) vs Aljaž Bedene (Slovenia) 6-3, 4-5 (abandon)

Lorenzo Sonego (Italia) vs Dusan Lajovic (Serbia) 6-4, 6-3Cristian Garin (Chile) vs Stan Wawrinka (Elveția) 6-4, (9)6-7, 6-3Dominic Thiem (Austria/2) vs Vitaliy Sachko (Ucraina) 6-4, 7-5