VIDEO Imaginile zilei: Cum își petrece Darren Cahill timpul în izolare

View this post on Instagram

The 6 th day into a 14 day quarantine. You doing great @dc10s \uD83D\uDCAA\uD83C\uDFFC\uD83D\uDCAA\uD83C\uDFFC\uD83E\uDD23\uD83E\uDD23 #havefun\uD83D\uDE43\uD83E\uDD23