​VIDEO WTA Ostrava: Victoria Azarenka și Aryna Sabalenka se vor duela pentru titlu

Azarenka (14 WTA, fost loc 1 mondial) a învins-o pe Sakkari (23 WTA), scor 6-1, 6-3, după o oră și 38 de minute de joc. Pentru Vika, aceasta va fi a 40-a finală a carierei (are 21 de titluri în palmares).După ce a avut o revenire de senzație în sferturi , Sabalenka (12 WTA) a avut parte de un meci mai ușor în penultimul act al competiției. Jucătoarea din Belarus s-a impus, scor 6-4, 6-4, în fața lui Brady, după o oră și 17 minute. Aryna are șase titluri în palmares (a mai jucat alte patru finale).Azarenka și Sabalenka s-au mai întâlnit de două ori în circuitul WTA, de fiecare dată la US Open. Cele două și-au împărțit victoriile: în 2019 a câștigat Aryna (3-6, 6-3, 6-4), iar în 2020 a învins Victoria (6-1, 6-3).J & T Banka Ostrava Open are loc în perioada 19-25 octombrie, este un turneu indoor care se dispută pe hard și are premii totale în valoare de $528.500. Întrecerea face parte din categoria Premier.