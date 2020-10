VIDEO WTA Ostrava: Aryna Sabalenka, în semifinale după o revenire de senzație: "Aș spune că de fapt a fost 0-10"

"Aș spune că de fapt a fost 0-10. Am vrut să câștig măcar un game, nu voiam sa pierd cu 6-0, 6-0, ar fi fost o nebunie și era prea mult", a declarat Sabalenka.





"Eram ieșită din joc și nu știu de ce. Încercam lovituri câștigătoare, mă grăbeam, după m-am relaxat puțin, am făcut un pas înapoi și am încercat să pun mai multe mingi în teren și să lovesc mai mult pe reverul ei. Acest lucru m-a ajutat să revin. După ce am câștigat trei game-uri la rând, am știut că este un semn bun și că dacă o să fac același lucru în continuare o să îmi găsesc jocul. Și așa s-a întâmplat. Poate că trebuie să obosesc înainte și după să intru pe teren. O să încerc să fiu concentrată de la primul punct, pentru că va fi nevoie (n.r. împotriva lui Jennifer Brady). Altfel o să fiu eliminată și nu vreau asta", a continuat Sabalenka.

Maria Sakkari (Grecia) vs Ons Jabeur (Tunisia) 3-6, 6-3, 6-1

Victoria Azarenka (Belarus/favorită 4) vs Elise Mertens (Belgia/7) 6-4, 6-1

Aryna Sabalenka (Belarus/3) vs Sara Sorribes (Spania) 0-6, 6-4, 6-0

Jennifer Brady (SUA) vs Veronika Kudermetova (Rusia) (5)6-7, 6-3, 6-1

Condusă cu 6-0, 4-0, Sabalenka a salvat alte două mingi de break ale ibericei. Jucătoarea din Belarus a reușit 41 din cele 47 de lovituri câștigătoare ale sale în ultimele două seturi ale partidei.M. Sakkari vs V. Azarenka (4)A. Sabalenka (3) vs J. BradyJ & T Banka Ostrava Open are loc în perioada 19-25 octombrie, este un turneu indoor care se dispută pe hard și are premii totale în valoare de $528.500. Întrecerea face parte din categoria Premier.