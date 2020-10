FOTO Cum ar fi arătat clasamentul WTA doar cu punctele din 2020 - Pe ce loc ar fi fost Simona Halep și cine ar fi ocupat prima poziție

Din cauza pandemiei de coronavirus, WTA și ATP au schimbat modalitatea de calcul în clasamentele mondiale, astfel că unele dintre sportive (în special cazul lui Ashleigh Barty la Roland Garros) și-au permis să nu meargă la anumite turnee importante. Într-o ierarhie bazată exclusiv pe rezultatele din 2020 altfel ar fi stat lucrurile în TOP 20.



Conform punctelor câștigate doar în anul în curs, lider mondial ar fi fost Sofia Kenin: câștigătoare la Australian Open și finalistă la Roland Garros. Pe doi s-ar fi găsit Naomi Osaka, iar pe trei Simona Halep (trei turnee câștigate: Dubai, Praga și Roma).



Fără să dispute vreun meci oficial din luna februarie a acestui an, Ashleigh Barty s-ar fi găsit acum pe 11.



ATP și WTA au revizuit sistemul de calculare a punctajelor în clasamentele mondiale în condiţiile pandemiei de Covid-19 (n.r. au prelungit perioada de la 12 la 22 de luni - martie 2019 - decembrie 2020).

1 Sofia Kenin 3.934 puncte

2 Naomi Osaka 2.900

3 Simona Halep 2.770

4 Victoria Azarenka 2.463

5 Iga Swiatek 2.432

6 Petra Kvitova 2.321

7 Garbine Muguruza 2.310

8 lise Mertens 1.758

9 Elena Rybakina 1.732

10 Aryna Sabalenka 1.671

Cum ar arată Top 20 mondial doar cu punctele din 2020:



