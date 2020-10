​ATP Anvers: Pablo Carreno Busta a fost eliminat / Dimitrov, Raonic și De Minaur au trecut în turul următor (Rezultatele zilei)

Milos Raonic (Canada/favorit 5) vs Aljaž Bedene (SLO) 6-3, 7-6(4)

Taylor Fritz (SUA/7) vs Reilly Opelka (SUA) 7-6(5), 6-1

Daniel Evans (Marea Britanie) vs Frances Tiafoe (SUA) 7-6(3), 6-2

Ugo Humbert (Franța) vs Pablo Carreño (Spania/2) 5-7, 6-3, 6-4

\uD83C\uDDE7\uD83C\uDDEC @GrigorDimitrov has every reason to \uD83D\uDE01 after that one!



He reaches the last eight with a tough 4-6, 6-3, 6-4 win over Andujar.@EuroTennisOpen | #EuropeanOpen2020 pic.twitter.com/Eu0S0MyIKk